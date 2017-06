Terremoti: scosse in Chianti magnitudo 3.0, no danni

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Due terremoti, rilevati con magnitudo 2.7 e 3.0 dagli strumenti dell'Ingv, sono stati percepiti in Toscana dalla popolazione nel Chianti, stamani: si è trattato, rispettivamente, di una prima scossa alle 11.58 e di una seconda scossa più intensa alle 12.04. L'epicentro è individuato nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa, in località Bonazza, a 8 km di profondità. Al momento non si segnalano danni da parte delle autorità. Di recente l'area sud-occidentale della provincia di Firenze viene interessata da scosse sismiche con una certa frequenza temporale.