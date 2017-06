Padova, atti vandalici su sede Pd e scritte contro Minniti

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Una vetrina mandata in frantumi e la scritta spray "Minniti boia". E' l'atto vandalico compiuto la notte scorsa a Padova contro la sede del Pd di piazzetta Forcellini. Proprio oggi il ministro degli Interni, Marco Minniti, è atteso in città per un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco dei Dem, Sergio Giordani. Sulla vicenda indaga la Digos. Prima dell'appuntamento con il ministro Minniti, che si terrà nel tardo pomeriggio nella sede del Comune, è previsto anche un sit-in dell'associazione "Padova accoglie", che contesta le nuove norme sul diritto d'asilo introdotte dal decreto Minniti.