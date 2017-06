2 Giugno: Liguria presa d'assalto da turisti in treno e auto

(ANSA) - GENOVA, 2 GIU - Liguria presa d'assalto dai turisti per il ponte del 2 giugno grazie anche alla splendida giornata di sole. Le spiagge sono piene di bagnanti mentre barche e motoscafi solcano il mare lungo le coste di tutte le località balneari più o meno note. I turisti hanno preso d'assalto i treni provenienti soprattutto dalle località del nord e la rete autostradale dove si sono registrati disagi per il traffico intenso. Tra i luoghi più visitati ci sono le Cinque Terre, le coste del Golfo del Tigullio, con Rapallo e Portofino invase da molti escursionisti attratti dalla passeggiata di nove chilometri lungo il 'red carpet' attraverso scenari mozzafiato, Genova, che nonostante il caldo attrae anche molti turisti in cerca di mostre e luoghi antichi, le coste sabbiose del ponente, da Celle Ligure a Alassio, Laigueglia, Sanremo. Non manca chi ha scelto le colline per gite a piedi o in mountain bike alla ricerca di aria fresca e vedute marine spettacolari.