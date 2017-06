2 giugno: turisti 'assaltano' treno, interviene la polizia

(ANSA) - GENOVA, 2 GIU - I turisti hanno letteralmente preso d'assalto un treno regionale che da Milano era diretto in Liguria, tanto che il capotreno ha dovuto fare intervenire la polizia ferroviaria. E' successo questa mattina intorno alle sette. Il convoglio è partito dal capoluogo lombardo con un'ora di ritardo perché i passeggeri volevano salire nonostante non ci fossero più posti nè a sedere nè in piedi. Il capotreno, non riuscendo più nemmeno a chiudere le porte dei vagoni per la gente stipata, ha fatto intervenire la polizia. Il treno ha poi accumulato ritardo lungo il percorso arrivando a Genova Brignole con 78 minuti di ritardo e con 100 e Chiavari. Non è stato l'unico episodio: anche il regionale da Torino Porta nuova diretto a Ventimiglia ha accumulato 45 minuti di ritardo a causa delle lunghe soste alle stazioni per fare salire l'elevato numero di vacanzieri. In questo caso però non c'è stato bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.