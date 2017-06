Clima: Cuomo lancia alleanza Stati Usa pro Parigi

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - Citta' e Stati americani sfidano Trump e danno vita ad un movimento per difendere e applicare l'accordo di Parigi in Usa. In prima fila i governatori di New York, California e Washington, che insieme rappresentano oltre un quinto del pil nazionale. Andrew Cuomo, governatore di New York, ha firmato oggi un ordine esecutivo per aderire alla New United States climate Alliance, una coalizione che unira' gli stati americani che si impegnano a mantenere l'accordo di Parigi.