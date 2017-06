Clima: vescovi Usa contro Trump

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "La Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (Usccb), insieme a Papa Francesco e all'intera Chiesa Cattolica, ha costantemente sostenuto l'accordo di Parigi come un importante meccanismo internazionale per promuovere la tutela ambientale e incoraggiare la mitigazione del cambiamento climatico. La decisione del presidente di non onorare l'impegno degli Stati Uniti per l'accordo di Parigi è profondamente preoccupante". Così i presuli americani, in una dichiarazione del vescovo di Las Cruces mons. Oscar Cantù, presidente del Comitato per la giustizia internazionale e la pace, dopo l'annuncio del presidente Trump sul ritiro dall'accordo di Parigi sul clima. La decisione di Trump "danneggerà la gente degli Stati Uniti e del mondo - afferma -, in particolare le comunità più povere e vulnerabili. La speranza è che "il presidente proponga concreti modi per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la tutela ambientale".