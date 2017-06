2 giugno: Renzi, rispetto e gratitudine per Forze Armate

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "Ammetto che all'inizio faticavo ad amare la festa del 2 Giugno. Fu merito di Carlo Azeglio Ciampi, soprattutto, portare a riflettere la nostra generazione su questo appuntamento: ci insegnò che la parola Patria poteva e doveva essere riscoperta". Lo scrive su facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi. "Da premier - aggiunge - ho poi toccato con mano la straordinaria professionalità delle Forza Armate italiane, la loro dedizione, la loro tenacia. Il loro lavoro, in Italia come all'Estero, merita solo un enorme rispetto e profonda gratitudine. Ho scolpite nella mente tante immagini concrete di attaccamento all'Italia e ai suoi valori. Immagini concrete di coraggio che fanno giustizia di luoghi comuni sterili e mediocri sull'Italia". "Per tutti questi motivi vorrei augurare a tutti e a ciascuno una buona Festa della Repubblica. Non è uno stanco rituale, ma è la gioia di appartenere a una grande storia condivisa. E a un futuro che possiamo costruire tutti insieme giorno dopo giorno".