Boldrini, Repubblica è anche uguaglianza e fine privilegi

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "La diseguaglianza mina la tenuta della democrazia. Chi fa volontariato sia vicino alle vittime del disagio sociale". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in Aula alla Camera all'incontro "Servizio Civile. Giovani per un'Italia solidale", in occasione dell'edizione speciale dell'iniziativa "Montecitorio a porte aperte" per la Festa Nazionale della Repubblica. "Repubblica porta con sé gli ideali di democrazia, uguaglianza, giustizia e della fine dei privilegi. Celebriamo oggi questi valori, non solo l'anniversario", sottolinea.