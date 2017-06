Clima: Vaticano, da Trump decisione terribile

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "Un disastro per l'umanità e per il pianeta". Così mons. Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze, commenta a inBlu Radio la decisione del presidente Usa Donald Trump di sfilarsi dall'accordo sul clima di Parigi. "Questo è andare contro quello che ha detto il Papa, che si basa nella Laudato si' sul consenso scientifico, e quindi contro la scienza". Una "decisione terribile" vista l'importanza dell'America che potrebbe dare il cattivo esempio ad altre nazioni, sottolinea Sorondo, secondo cui "quello che muove il presidente statunitense sono i gruppi petrolieri che lo hanno appoggiato nella campagna elettorale e che hanno influenza su di lui. Gruppi che già accusavano il Papa su questi temi e a cui non interessa il clima. Qui c'è una scelta che non è razionale, non è scientifica e che viene fatta solo per interesse economico". "L'Europa - dice - deve riempire un vuoto che lascia l'America e fare da guida. E' l'ora dell'Europa appoggiata dalla Cina e dall'Asia".