Usa: figlio star reggae Bob Marley compra High Times

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - "High Times", la mitica rivista che ha raccontato la transizione dell'uso degli spinelli da vizio "underground" a business legale e accettato alla luce del sole negli Stati Uniti, e' stata acquistata da un gruppo di investitori che include il cantante Damian Marley, il figlio della leggenda del reggae Bob Marley. Guidato da Adam Levin di Oreva Capital, il gruppo ha pagato 70 milioni di dollari per la quota di maggioranza della rivista con l'obiettivo di espanderne la diffusione e l'organizzazione di eventi. "Siamo il Wine Aficionados della cannabis", ha detto Levin riferendosi a una popolare rivista per amanti del vino. "E' un'onore far parte della legacy di cui sono stato fan per tanti anni", ha fatto intanto sapere Damian. La famiglia di Bob Marley, noto consumatore di 'erba', e' entrata nel business della marijuana tre anni fa, quando gli eredi del cantante si sono accordati con una societa' di private equity per lanciare il primo brand globale di "erba" a uso ricreativo: Marley Natural.