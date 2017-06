Onu: Consiglio Sicurezza, Olanda eletta per 2018

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - Con 184 voti a favore l'Olanda e' stata eletta oggi dall'Assemblea Generale a un seggio non permanente del Consiglio di Sicurezza per il 2018. L'elezione e' il frutto dell'accordo con l'Italia dopo che l'anno scorso i due Paesi avevano concordato di spartirsi un anno ciascuno il seggio a disposizione del Gruppo Occidentale e Altri (Weog) per biennio 2017-2018. Il primo gennaio 2018, dopo aver servito un anno in Consiglio, l'Italia lascerà dunque il posto all'Olanda come stabilito dall'intesa raggiunta dall'allora ministro degli esteri Paolo Gentiloni con il collega olandese Bert Koenders. Un lungo applauso ha salutato l'esito della votazione a cui ha assistito lo stesso Koenders. L'Assemblea Generale e' poi passata a votare sugli altri cinque membri non permanenti del Consiglio per il biennio 2018-2019.