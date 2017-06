Vaccini: indagini, no bombe carta contro ministro Lorenzin

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - Nessuna bomba carta contro la politica dei vaccini del ministro della salute Beatrice Lorenzin, solo volantini appesi fuori dagli ambulatori di quattro paesi della bergamasca e illuminati da torce a vento fissate con chiodi su basamenti di polistirolo. Lo hanno fatto sapere i carabinieri di Bergamo in seguito agli accertamenti sul ritrovamento di chiodi, resti di torce e plastica bruciati nei pressi dei presidi sanitari di Ponte San Pietro, Albino, Calusco e Sant'Omobono. Anche sul sito online del Mab, Manipolo Avanguardia Bergamo, il gruppo legato alla destra e 'no vax' che ha rivendicato il blitz messo a segno tra mercoledì e giovedì nega che si sia trattato di bombe carta. Dagli accertamenti, è risultato che i chiodi ritrovati erano serviti per fissare le torce su basamenti di polistirolo posizionati per illuminare i volantini. L'ipotesi è che l'iniziativa sia stata organizzata per tenere alta l'attenzione sul tema dei vaccini in vista di una manifestazione 'no vax' in programma domenica a Bergamo.