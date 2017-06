Disperato tenta di buttarsi da tetto, salvato da Cc

(ANSA)-VERONA,2 GIU - I carabinieri salvano la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita. Sono le 11.30 quando una pattuglia dei carabinieri di San Martino Buon Albergo viene fermata da un cittadino il quale, con fare concitato, indica ai militari un uomo che, salito sul tetto di un'abitazione di 4 piani, minaccia di buttarsi giù. L'uomo è sdraiato sul tetto e sta per lasciarsi cadere. I carabinieri, aiutati da una donna che abita nella stessa palazzina, salgono di corsa le scale ed attraverso un abbaino giungono a loro volta sul tetto. Qui trovano l'uomo, un 50enne, in preda alla disperazione perché ha perso una forte somma di denaro alle slot machine ed è deciso a uccidersi. I due militari tentano di abbozzare una trattativa e di ricondurlo alla ragione, ma l'uomo inizia a lasciarsi andare, scivolando pericolosamente. A quel punto i militari, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità, lo afferrano e, con molta fatica, a tirarlo nuovamente verso di loro per poi affidarlo ai sanitari che lo ricoverano in psichiatria.