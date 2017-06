Clima: Casa Bianca,non abbiamo niente di cui scusarci

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - "Una decisione molto coraggiosa": così il capo dell'Agenzia per la difesa dell'ambiente (Epa) Scott Pruitt ha definito oggi l'uscita dall'accordo di Parigi annunciata ieri da Trump. "Ha messo l'America al primo posto, non c'è niente di cui chiedere scusa", ha detto in un briefing con i giornalisti alla Casa Bianca. Pruitt ha riconosciuto che "le attività umane contribuiscono in qualche misura al cambiamento climatico" ma che è "difficile misurarne l'impatto". Pruitt ha ammonito sul rischio di esagerazioni nel valutare l'incidenza dell'attività umana sul surriscaldamento globale e ha definito l'accordo di Parigi "un mucchio di parole" con benefici "minimi" sull'ambiente.