Venezuela: protesta si estende verso zone popolari Caracas

(ANSA) - CARACAS, 3 JUN - Le proteste contro il governo di Nicolas Maduro si stanno estendendo dai quartieri più agiati, nell'est di Caracas, verso le zone popolari nell'ovest della capitale, come La Vega, un tradizionale bastione chavista che oggi si è svegliato avvolto dai gas lacrimogeni e al suono delle sirene delle forze di sicurezza. Vicini del quartiere hanno eretto barricate in varie strade durante la notte e unità antisommossa della polizia e della Guardia Nazionale sono intervenute già dall'alba, mentre sui social network si moltiplicano le immagini della repressione della protesta. Il deputato dell'opposizione Jorge Millan ha detto che la contestazione del governo Maduro si sta allargando "per il più semplice dei motivi: la gente ha fame". Millan ha denunciato "la brutale repressione lanciata contro chi protesta perché è vittima di questo regime". Gli abitanti del quartiere denunciano che gli agente "sequestrano cellulari e videocamere, per evitare che esistano prove della repressione".