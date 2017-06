Allarme bomba: sgomberato il megafestival rock

Sgomberato per un «allarme attentato» un festival di musica all’aperto in Germania: il «Rock am Ring», che si tiene sul circuito automobilistico di Nürburgring, a Nürburg vicino a Coblenza. Lo ha comunicato intorno alle 21.30 di questa sera l'organizzazione della kermesse rivolgendosi alle decine di migliaia di fan.

L'ordine di abbandonare il luogo del concerto, nonostante uno spiegamento di forze dell'ordine senza precedenti (oltre mille agenti supplementari), è arrivato proprio durante la prima giornata del festival, che è previsto fino a domenica. Sul palco era il turno di Liam Gallagher, uno dei fondatori degli Oasis. Gli spettatori hanno tranquillamente abbandonato il circuito e i campeggi, cantando canzoni come «You'll never walk alone».