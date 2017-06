Germania: allarme attentato,sgomberato festival musica

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Sgomberato per un "allarme attentato" un festival di musica all'aperto in Germania: il Rock am Ring, che si tiene sul circuito automobilistico di Nuerburgring, a Nuerburg. Lo si legge su vari media. Le decine di migliaia di fan che stavano assistendo si sono visti interrompere la musica e si sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring "in modo calmo e controllato". "A causa di una minaccia terroristica la polizia ci ha consigliato di interrompere il festival", ha proseguito l'annuncio. L'esodo dal festival - al quale erano attese per il fine settimana circa 85.000 persone da tutto il mondo - è stato calmo e ordinato, come mostrano le immagini che circolano sui media e i social network.