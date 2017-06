Migranti: chiudere tutti i grandi centri di accoglienza

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Chiudere tutti i grandi centri di accoglienza per i migranti, compreso quello padovano di Bagnoli. È l'impegno assunto stasera a Padova dal ministro dell'Interno Marco Minniti, durante un incontro elettorale. "Quando qualcuno dice che c'è un’equazione fra terrorismo e immigrazione non credetegli, sono dei cattivi maestri – ha aggiunto - Invece c'è un rapporto fra terrorismo e mancata immigrazione. Vogliamo lavorare per chiudere i grandi centri di accoglienza che non producono integrazione". Poi una battuta sui 'complimenti' fatti all'Italia per la gestione del fenomeno: "ringrazierei di più e sarei più orgoglioso dell'Europa se almeno una delle navi straniere che intervengono nel Mediterraneo per le operazioni di salvataggio portasse i migranti in un altro porto e non nei porti italiani".