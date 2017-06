Manchester: domani mega concerto

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Domani si esibirà a Manchester insieme con tante altre pop star in memoria delle vittime dell'attentato del 22 maggio ma ieri Ariana Grande, protagonista suo malgrado della strage avvenuta dopo un suo concerto, è andata a trovare i feriti in ospedale. Per lo più ragazze giovanissime che hanno voluto scattarsi un selfie con il loro idolo. Ariana ha ricambiato con peluche, abbracci e grandi sorrisi. "Non ho mai visto Jaden così felice, significa tanto per noi", ha commentato con la Bbc Peter Mann, la cui figlia è rimasta ferita nell'attacco. Domani al concerto allo stadio di cricket Old Trafford in memoria delle 22 vittime ci sarà il tutto esaurito. Sul palco con la Grande saliranno Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Take That e altri grandi della musica.