(ANSA) - BARI, 3 GIU - Una persona è rimasta ferita, in maniera non grave, in un agguato avvenuto la scorsa notte a Bari. Verso l'una è giunto al Policlinico, raggiunto da colpi d'arma da fuoco, Michele Catalano, di 35 anni, barese, con precedenti di polizia per droga, ferito di striscio ad una gamba da un proiettile. L'uomo ha riferito che, mentre era in auto, in via Caldarola, si sarebbero avvicinati in due in sella a uno scooter e uno dei due gli ha sparato contro due colpi. Catalano è stato dimesso con 8 giorni di prognosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Bari.