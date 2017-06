Nonna picchia il nipotino di sei anni, denunciata

(ANSA)- MILANO, 3 GIU - Una cinquantacinquenne cinese è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia dalla Polizia di Stato di Cinisello Balsamo (Milano) per aver picchiato il nipotino di sei anni, lasciatole in custodia dai genitori in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano). A quanto si è appreso la nonna lo avrebbe schiaffeggiato ripetutamente al volto, al collo e agli arti, fino a fargli uscire sangue dal naso. La Polizia è arrivata sul posto a seguito di una telefonata dei vicini di casa, che avevano udito il bimbo gridare e piangere. Quando gli agenti sono entrati in casa, il bambino era accucciato in un angolo del salotto, in lacrime e con visibili segni di percosse. Trasportato in ospedale a Cinisello Balsamo, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. A seguito dell'accaduto, il bimbo, maggiore di tre fratelli (anche loro in casa al momento dell'aggressione) è stato temporaneamente affidato a una comunità.