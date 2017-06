Migranti: 18 algerini sbarcati nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - Ancora sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 18 cittadini algerini. Ieri un barchino con a bordo sette stranieri è stato avvistato al largo di Sant'Antioco, sulle coste del Sulcis Iglesiente. Sul posto è subito stata inviata la motovedetta Cp 320 della Capitaneria di Porto che ha raggiunto l'imbarcazione e soccorso i migranti, trasportandoli in porto a Sant'Antioco. Gli algerini sono stati poi affidati alle forze dell'ordine per le visite mediche e le operazioni di identificazione e poi sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini (Cagliari). Poco dopo mezzanotte una seconda imbarcazione è stata avvistata a circa 43 miglia sud da Cagliari. La barca, lunga sei metri e con a bordo 11 algerini, era in difficoltà. Anche in questo caso è stata inviata la motovedetta della Guardia costiera. I migranti sono stati soccorsi e trasportati al porto di Cagliari. Dopo visite e identificazioni, saranno trasferiti nel centro di accoglienza. (ANSA).