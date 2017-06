Almeno un "cittadino non tedesco e nota alla polizia per fatti legati al terrorismo" aveva avuto accesso alle aree non aperte al pubblico del festival di Nurburg. Questi il motivo dell’annullamento della manifestazione da parte delle autorità, secondo quanto spiegato dal capo della polizia di Koblenz, Wolfgang Fromm. Inoltre, ha sottolineato, i pass per accedere al backstage di cui erano in possesso le persone sospettate non corrispondevano ai loro veri nomi.