Inseguimento a mercato,carabiniere spara e ferisce fuggitivo

(ANSA) - CATTOLICA (RIMINI), 3 GIU - Non ha rispettato l'alt dei carabinieri e, a bordo di un furgoncino rubato, è scappato per le vie di Cattolica (Rimini) mentre si stava svolgendo il mercato settimanale. Un carabiniere gli ha sparato, fermando la sua fuga, e ferendolo, non gravemente, al gluteo e al pollice sinistro. Poi è stato arrestato. A sirene spiegate, l'auto dei carabinieri ha inseguito il furgone per circa mezz'ora, fino a quando il mezzo si è infilato in una strada senza uscita. Il fuggitivo ha inserito la retromarcia e ha speronato l'auto dei carabinieri, ma non è riuscito a scappare. A quel punto il protagonista della vicenda, David Mariani, 39 anni, nato a Terni e residente a Lecce, è sceso dal furgone tentando di recuperare un borsone nero che aveva a bordo. Un gesto che ha allertato i due carabinieri: temendo che contenesse armi, uno dei due ha intimato nuovamente l'alt, quindi ha impugnato la pistola di ordinanza e ha fatto fuoco colpendo Mariani al gluteo destro e al pollice sinistro. (ANSA).