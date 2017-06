Abusa fidanzata connazionale, lite e 2 arresti nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 3 GIU - Due cittadini polacchi sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Manfredonia con l'accusa di tentato omicidio nei confronti l'uno dell'altro, e per uno di loro anche di violenza sessuale ai danni della fidanza del connazionale. In manette sono finiti Zazislaw Miianowsky di 57 anni e Robert Janowsky di 45 anni. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata con cui si segnalava una violenta colluttazione tra due persone sulla sp 141 nei pressi del ponte 'Candelaro'. Ai poliziotti Janowsky ha riferito che il litigio con il connazionale era avvenuto a causa di abusi sessuali violenti posti in essere da Miianowsky sulla sua fidanzata e che la donna, dopo l'intervento di Janowsky, era riuscita a fuggire. La donna è stata rintracciata nell'ospedale di Manfredonia, dove si era fatta medicare una ferita da arma da taglio alla regione ascellare sinistra procuratagli da Miianowsky mentre tentava di opporsi alla violenza sessuale, indicando in ospedale il suo aggressore.