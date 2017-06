Sovrintendente Polizia da Taranto a Capo Nord in bicicletta

(ANSA) - TARANTO, 03 GIU - E' iniziata questa mattina la sfida di un poliziotto in servizio alla Questura di Taranto, il sovrintendente Giuseppe Grottola, che affronterà un viaggio solitario di 4mila chilometri in sella alla sua bicicletta che lo porterà attraverso l'Italia, l'Austria, la Germania fino alla Norvegia, sino a 'Capo Nord', quale punto estremo dell'Europa. Il percorso si snoderà, secondo le previsioni, in 33 tappe per circa 120 km al giorno tra piste ciclabili e strade secondarie e permetterà al biker di percorrere da Sud a Nord tutta l'Europa. Grottola sarà fornito di guide, carte topografiche e navigatore satellitare. Il sovrintendente Grottola non è nuovo a simili imprese: l'ultima nel 2016 la Roma-Trento, percorso di circa 800 chilometri. Oggi la partenza dal piazzale antistante la Questura, accompagnata per i primi 40 chilometri da un folto gruppo di ciclisti della Mtb Taranto Bikers alla quale Giuseppe Grottola è associato. Presente anche il questore di Taranto, Stanislao Schimera.