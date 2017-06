Usa: i Kushner diventano 'Javanka'

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - E si conio' 'Javanka'. E' arrivato il momento anche per Jared e Ivanka Kushner di avere il proprio diminutivo di coppia: una crasi tra i nomi Jared e Ivanka ad indicare la coppia affiatatissima, marito e moglie ma soprattutto genero e figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Di 'Javanka' ne parla oggi la Cnn ma il termine e' gia' entrato di diritto nel lessico politico di Washington e c'e' da giurare che ne verra' fatto uso diffuso sui media, ad indicare la 'power couple' del momento, ma che questa settimana ha subito una notevole battuta d'arresto. E infatti di 'Javanka' in pubblico da giorni non c'e' traccia: e' stata notata l'assenza della coppia nel Rose Garden della Casa Bianca quando Trump ha annunciato il ritiro dall'accordi di Parigi sul clima, e per niente inosservato e' passato il basso profilo -nonostante la sua gia' notevole pacatezza- tenuto da Jared nella West Wing dopo che e' spuntato il suo nome nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate.