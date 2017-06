(ANSA) - LA VALLETTA, 3 GIU - Seggi aperti per tutto il giorno oggi a Malta per le elezioni anticipate convocate dal premier Joseph Muscat dopo che la notizia che un'azienda legata allo scandalo dei Panama Papers sarebbe di proprietà della moglie. Sul caso è stata aperta un'indagine e i maltesi non sono sembrati turbati dalla vicenda tanto che, secondo i sondaggi, il laburista Muscat si appresta a ottenere un secondo mandato. I seggi chiuderanno questa sera e non ci saranno exit-poll. Il conteggio dei voti comincerà domani, i risultati arriveranno in serata.