Libia: Haftar conquista tre centri nel Jufra

(ANSA) - IL CAIRO, 3 GIU - Forze del generale Khalifa Haftar hanno conquistato tre cittadine desertiche nel centro della Libia e ora puntano su una base aerea di rilevanza strategica. E' quanto emerge da resoconti forniti dai siti Libya Herald e Libya Observer e altri media attendibili. I centri che il sedicente "Esercito nazionale libico" (Lna) di Haftar sostiene di aver conquistato si trovano nel distretto di Jufra: si tratta di Waddan, del capoluogo Hun e di Socna o Sukna, tutti paesi fra i 30 mila e i 10 mila abitanti e situati a circa 250 km in linea d'aria a sud di Sirte. Nei combattimenti sono morti una dozzina di miliziani, circa sei per parte. Lo Lna viene contrastato dalle Brigate di difesa di Bengasi (Bdb), una milizia filo-islamica ormai scacciata dalla città costiera da cui ha tratto il nome. L'obiettivo di Haftar sarebbe ora la base aerea di Jufra, la cui conquista "gli darebbe una copertura per colpire una gran parte della Libia occidentale", scrive il Libya Herald.