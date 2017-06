Gay: a Potenza primo 'Pride', 'ora c'è il sole'

(ANSA) - POTENZA, 3 GIU - Un migliaio di persone, provenienti anche da altre regioni, stanno partecipando a Potenza alla prima edizione del "Basilicata Pride": si sono ritrovate in piazza Mario Pagano nel centro storico del capoluogo lucano e poi, con in testa Vladimir Luxuria, sfileranno per le vie della città fino al Parco Baden Powell dove in serata ci sarà la festa finale. "Quando siamo arrivati a Potenza nel pomeriggio, intorno alle 3, diluviava - ha raccontato Luxuria - adesso, invece, è uscito il sole e fa caldo: questo vuol dire che Dio non è omofobo".