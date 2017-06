(ANSA) - VERONA, 3 GIU - E' ricoverata in terapia intensiva la bambina (e non un bambino come si era appreso in un primo tempo) che ha rischiato di annegare in un parco termale a Colà di Lazise (Verona). In una nota l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha precisato che la prognosi è riservata. La piccola paziente - 6 anni, italiana - è stata subito presa in cura dai medici, ma non si sa ancora quanto tempo è rimasta sotto l'acqua.