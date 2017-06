Terrore nel centro di Londra nel nome di «Allah» e sangue sulle elezioni in Gran Bretagna, a soli 4 giorni dal voto dell’8 giugno. Un duplice attacco è stato condotto nella notte nel cuore della capitale del Regno: dapprima su London Bridge, ponte simbolo della città, dove un pulmino ha investito diversi pedoni e ne sono poi usciti tre aggressori che hanno accoltellato altri passanti; quindi nella zona di Borough Market, dove lo stesso commando ha continuato la sua azione di morte prima di cadere sotto i colpi della polizia.

Sale a sette il numero delle vittime. Lo ha detto Cressida Dick, comandante di Scotland Yard. La comandante della Met Police ha affermato che sono 48 i feriti nell’attacco. Come già detto in precedenza si ritiene che ci fossero solo tre attentatori nell’azioni terroristica, che sono stati uccisi dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per individuare eventuali complici che li abbiano aiutati nella preparazione dell’assalto. Dick ha ringraziato i londinesi per il loro «coraggio straordinario» mostrato la notte scorsa e ha affermato che gli agenti di Scotland Yard sono impegnati al massimo per garantire la sicurezza della capitale.

La Polizia ha descritto l’accaduto come "un attacco prolungato iniziato a London Bridge e concluso a Borough Market», aggiungendo che non risultano altri assalitori e smentendo che vi siano sospetti in fuga. Ma ha evidenziato che le indagini proseguono senza escludere eventuali fiancheggiatori esterni. E infine ha invitato la gente a restare «vigilante».

Il movente del terrorismo, evocato inizialmente come "potenziale» dalla premier Theresa May, è stato confermato quasi subito dagli investigatori.

La sequenza si è consumata in pochi minuti (ne sono passati 8 fra la prima telefonata di allarme e la sparatoria finale), a neppure due settimane di distanza dell’atroce attentato suicida commesso alla Manchester Arena il 22 maggio: dove Salman Abedi, giovane britannico figlio di ex rifugiati politici libici anti-Gheddafi, si era fatto esplodere fra la folla che usciva dal concerto di Ariana Grande - fra cui molti giovanissimi - causando 22 morti e circa 120 feriti. Ma il paragone più evidente è quello con un altro episodio avvenuto a Londra qualche mese fa, nella zona di un secondo ponte cittadino celebre, Westminster Bridge, quando un uomo, Khalid Masood, si lanciò alla guida di un Suv su un gruppo di pedoni, uccidendone 5, per poi scendere dalla vettura e accoltellare a morte un poliziotto all’ingresso dell’adiacente palazzo del parlamento prima d’esser ucciso a sua volta da un agente armato.

Se in quel caso l’attacco si era svolto in pieno giorno, questa volta è avvenuto tuttavia al calar del buio, in una zona straboccante di passanti e turisti in giro di sabato sera. A London Bridge numerosi testimoni hanno visto il van, un veicolo bianco noleggiato dalla Hertz, piombare ad alta velocità, attorno agli 80 chilometri all’ora, su un marciapiede e falciare una mezza dozzina di persone. Finchè dal mezzo sono saltati fuori tre ossessi, tutti uomini e armati con coltelli dalle lunghe lame (30 centimetri, stando ad alcuni racconti), e si sono scagliati a tirare fendenti gridando: «Questo è per Allah».

Il panico è dilagato e l’intervento della polizia, seppure rapido, si è svolto in un clima di enorme concitazione. «Run, hide and tell» (Scappate, nascondetevi e riferite), ha twittato a un certo punto Scotland Yard rivolgendosi a chi si trovava nell’epicentro del caos. Mentre la sensazione riferita dalla Bbc è che l’intelligence fosse stata colta di nuovo di sorpresa.

Il terzetto intanto riusciva a proseguire fino alla zona dei bar e dei ristoranti di Borough Market, dove vi sono stati altri accoltellamenti, l’attacco a un poliziotto e lo scontro a fuoco finale: suggellato dallo scatto d’un giovane fotografo italiano, Gabriele Sciotto, con l’immagine di due dei terroristi distesi sull'asfalto ormai senza vita, uno dei quali con indosso una simil-cintura esplosiva.

Theresa May, immediatamente informata, ha interrotto la sua campagna elettorale in veste di leader del Partito Conservatore (al pari del rivale laburista Jeremy Corbyn) e ha riconvocato a Downing Street il comitato di emergenza Cobra: che dopo Manchester aveva elevato l’allerta terrorismo al livello massimo ('criticò), quello che presuppone nuovi attacchi imminenti, salvo riportarlo poi al livello 'gravè. May ha definito quanto accaduto stanotte «terribile», Corbyn «brutale e scioccante».

Mentre Donald Trump, in una telefonata con la premier, ha condannato l’eccidio e offerto aiuto all’alleato britannico. Ma è anche tornato a evocare il divieto dei laptop sui voli.

Nessuna rivendicazione finora, ma sostenitori dell’Isis, in pieno Ramadan, hanno affidato come di consueto la loro esultanza ai social media.

Le testimonianze: "In tre coi coltelli contro una ragazza"

Emergono i primi racconti dell’orrore, dall’inferno di Londra. Per esempio la scena di una donna investita su London Bridge dalla furia contemporanea dei tre aggressori.

Infierivano con i coltelli contro di lei, ha riferito un testimone oculare, Gerard Vowls, con gli occhi ancora sbarrati. "Gridava, chiedeva aiuto», rievoca Gerard, che dice di aver cercato di fare qualcosa, lanciando «sedie e bottiglie» prese in un bar contro i tre. «Ma loro a quel punto hanno cominciato ad avvicinarsi a me, per cercare di accoltellarmi, tiravano coltellate a tutti, gente malvagia, davvero malvagia», continua. Ora l’uomo vorrebbe sapere «se quella ragazza è ancora viva». "L'ho cercata in giro per un’ora e mezzo piangendo, ma non non ne ho trovato traccia, non so cosa fare», conclude sconsolato.

Anche il barista Alex Martinez narra di momenti spaventosi: "Ho visto un uomo con un coltello in mano che gridava qualcosa. Ho capito che stava succedendo qualche guaio e mi sono nascosto». Dove? «In un bidone dell’immondizia». (