(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sale a 600 il numero dei feriti a Torino nella calca che si è scatenata tra i tifosi che assistevano alla finale di Champions dal maxi schermo in piazza San Carlo. Un bimbo si trova in prognosi riservata con un trauma cranico e toracico. "Potrebbe essere stato un petardo, fatto esplodere forse in modo incosciente, a scatenare il panico": lo afferma il questore di Torino, Angelo Sanna. Non trova intanto conferme la voce che si era sparsa di un bambino di tre anni smarrito dai genitori nel fuggi fuggi. Il centro di Torino è ancora blindato dalle forze dell'ordine, presenti con numerosi mezzi. "Il peggio è passato", dicono i soccorritori.