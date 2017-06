(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Sono oltre 48 i feriti dell'attacco terroristico della notte scorsa a Londra, secondo quanto ha confermato il vice direttore delle operazioni del London Ambulance Service, Peter Rhodes. "Abbiamo portato 48 pazienti in cinque ospedali in varie zone di Londra...Diversi altri pazienti sono stati soccorsi sul posto per ferite meno serie", ha affermato in un comunicato. La British Transport Police ha dal canto suo reso noto che uno dei suoi agenti "è rimasto gravemente ferito".