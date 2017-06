(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il partito conservatore e quello laburista hanno confermato di aver sospeso la campagna elettorale. In un comunicato, i Tory hanno reso noto che "oggi non ci sarà campagna nazionale. Rivedremo la situazione nel corso della giornata e quando emergeranno ulteriori dettagli sull'attacco" terroristico. Da parte sua Jermy Corbyn ha annunciato la sospensione sottolineando però che "i terroristi non faranno deragliare la democrazia".