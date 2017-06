Filippine: assalitore Manila aveva debiti di gioco

(ANSA) - BANGKOK, 4 GIU - L'uomo che ha assaltato il Resorts World di Manila giovedì sera, uccidendo 38 persone, è un filippino che si era indebitato con il gioco d'azzardo. Lo ha annunciato oggi la polizia filippina, aggiungendo che l'identità dell'uomo - Jessie Carlos - è stata confermata dai suoi familiari. "E' la conferma che non si è trattato di un atto terroristico", ha detto il capo della polizia di Manila, Oscar Albayalde, spiegando che Carlos era sposato con tre figli, ed era un ex impiegato del ministero delle Finanze con un debito di oltre 80 mila dollari. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la madre di Carlos, che si è scusata per il figlio. "Non possiamo accettare che mio figlio sia diventato così, era molto gentile. Il messaggio alla gente è che non dovrebbero sviluppare dipendenza dal gioco d'azzardo, così le loro famiglie non saranno distrutte", ha detto la donna piangendo.