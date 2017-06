(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "I terroristi hanno in odio la nostra democrazia. Giovedì dobbiamo andare a votare per difendere la civiltà, i diritti umani e la democrazia". Lo ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan dopo l'attentato di questa notte. "Non faremo mai vincere queste persone", ha aggiunto il primo cittadino.