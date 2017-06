Londra: polizia Manchester, il concerto è confermato

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il concerto in memoria delle vittime di Manchester in programma questa sera allo stadio Old Trafford di cricket è confermato. Lo annuncia la polizia della città sottolineando che l'evento si terrà e renderà omaggio anche alle persone rimaste uccise nell'attentato a London Bridge. Le forze dell'ordine annunciano tuttavia che saranno schierati più agenti del già ingente numero previsto. "Ogni persona sarà sottoposta a controlli, se potete non portate borse così da rendere più rapide le verifiche", è l'appello della polizia di Manchester.