Londra: Trump, basta essere politicamente corretti

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GIU - "Dobbiamo smettere di essere politicamente corretti e occuparci della sicurezza per la nostra gente. Se non ci facciamo furbi potra' solo peggiorare". Cosi' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in uno di una serie di tweet di prima mattina all'indomani degli attacchi a Londra. Avete notato che non c'e' ora un dibattito sulle armi? E' perche' hanno usato coltelli e un furgone!", scrive Trump, riportando in questa circostanza l'attenzione su un tema interno agli Usa circa il controllo delle armi, tra quelli centrali nella campagna di Trump.