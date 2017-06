Maltempo: in arrivo temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Un'ampia area di bassa pressione di origine nord-atlantica, accompagnata da aria più fredda in quota, nelle prossime ore farà il suo ingresso sull'area mediterranea, determinando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con precipitazioni temporalesche, che potranno risultare particolarmente intense e persistenti specie su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previste dalla tarda serata di oggi precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta e sui settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato in Lombardia, sulle zone Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi occidentali. Nella giornata di domani l'allerta gialla sarà, sempre in Lombardia sul Nodo idraulico di Milano e sull'area della Valchiavenna, sulle zone centro-settentrionali del Piemonte, su Valle d'Aosta e Veneto.(ANSA).