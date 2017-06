Cambogia: avanza partito opposizione in elezioni locali

(ANSA) - PHNOM PENH, 4 GIU - Avanza il Partito di opposizione della 'Riscossa Nazionale' nel voto delle amministrative in Cambogia, un test importante in vista delle politiche del 2018, quando potrebbe essere rimessa in discussione la lunga permanenza al potere del premier Hun Sen - comunista ma avversario di Pol Pot- e il suo partito del 'Popolo Cambogiano'. Il portavoce del partito di Riscossa nazionale, Yim Sovann, ha detto che la sua formazione ha vinto 500 comuni su 1.646, balzando dal 30% delle scorse amministrative al 46%, Il partito governativo è invece arretrato dal 62% al 51%. Si tratta di cifre che saranno confermate ufficialmente solo il prossimo 25 giugno, dopo un laborioso spoglio.