Iraq: l'Isis perde città a ovest Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 4 GIU - Truppe paramilitari filogovernative irachene hanno conquistato la strategica città di Baaj, a ovest di Mosul, dove ancora resistevano i jihadisti dell'Isis sbarrando una delle vie di accesso a Mosul ovest, non ancora completamente liberata. Lo ha reso noto Abu Mahdi al-Muhandis, uno dei capi del gruppo paramilitare Forze di Mobilitazione Popolare, dichiarando in un comunicato che i suoi uomini hanno conquistato il centro di Baaj oggi, un progresso "importante per la strategia" dell'offensiva lanciata lo scorso ottobre dalla coalizione a guida Usa per cacciare i terroristi islamici da Mosul, località vicina al confine con la Siria.