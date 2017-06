Serbia: parata solenne a Nis in Giornata della polizia

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 GIU - Migliaia di persone hanno assistito oggi a Nis, terza città della Serbia nel sud del paese, a una parata per la Giornata della polizia. A sfilare nelle strade del centro della città sono stati più di mille appartenenti alle varie unità del Ministero dell'interno, con un centinaio di moderni veicoli e mezzi blindati. Membri delle Forze speciali anti-terrorismo della polizia si sono esibiti in azioni simulate a dimostrazione del loro alto grado di addestramento e professionalità. Il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic ha sottolineato i successi conseguiti dalle forze di polizia contro criminalità organizzata e narcotraffico. "In tre anni abbiamo sequestrato oltre 10 tonnellate di droga ... che non è finita nelle strade del nostro Paese, nei cortili delle scuole, fra i ragazzi", ha detto Stefanovic aggiungendo che nello stesso periodo sono state arrestate "più di 400 persone di 58 organizzazioni criminali". In 3 anni in Serbia il tasso di criminalità è sceso del 7,5%, con 25 mila reati in meno.