Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno che stava facendo ingresso nella stazione di Vezzano Ligure (La Spezia). Ignote le generalità della vittima cosi come le cause della tragedia. Sul posto gli agenti della Polfer, la Scientifica della polizia di stato e i carabinieri. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19.30. La circolazione dei treni sull'asse tirrenica è fortemente rallentata, con ritardi che hanno toccato in alcuni casi anche i sessanta minuti.