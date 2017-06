L.elettorale, via capilista bloccati

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento che elimina i capilista bloccati, come chiedevano la minoranza interna del Pd, Si, Mdp, CI, Lega e Des-Cd. In questo modo in ogni circoscrizione la graduatoria degli eletti che spettano a ciascun partito non parte più dal capolista della lista proporzionale: saranno prima eletti i candidati piazzatisi primi nei rispettivi collegi, poi i candidati della lista proporzionale, e infine i restanti candidati nei collegi uninominali. Approvato anche un emendamento che abroga le pluricandidature: un candidato si potrà presentare solo in un collegio e in una lista proporzionale. Rafforzata anche la rappresentanza di genere: tra capilista e candidati nei collegi le donne non potranno essere meno del 40%. La Commissione ha poi sospeso i lavori, che riprenderanno domani mattina alle 10,30.