Egitto, Arabia, Emirati e Yemen rompono con il Qatar: "Sostiene il terrorismo"

Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici col Qatar in seguito a crescenti tensioni tra i paesi del Golfo Persico. La mossa delle quattro nazioni arabe approfondisce ulteriormente la divisione tra i paesi del Golfo per il sostegno qatariota ai gruppi islamici.

Intanto la compagnie aeree Etihad, Emirates e FlyDubai hanno annunciato la sospensione dei voli verso il Qatar.

L’Arabia Saudita afferma che le truppe qatariote sarebbero state ritirate dalla guerra in corso in Yemen. Il Bahrein accusa il Qatar per «l'incitamento dei media, il sostegno alle attività terroristiche armate e i finanziamenti legati a gruppi iraniani per sabotare e diffondere il caos in Bahrein».

Bahrain, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il ritiro del loro personale diplomatico dal Qatar, nazione ricca di gas e che ospiterà i Mondiali di calcio del 2022. Le quattro nazioni arabe hanno annunciato anche di voler tagliare il traffico aereo e marittimo verso il paese peninsulare.

ANCHE LO YEMEN ROMPE CON DOHA. Anche il governo riconosciuto internazionalmente dello Yemen, guidato dal presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, ha annunciato la rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar, accusandolo di sostenere i ribelli sciiti Houthi, vicini all’Iran. Il governo di Hadi, vicino a Riad, ha sede nella città meridionale di Aden. La capitale yemenita Sanaa è invece occupata dagli Houthi da quasi tre anni.

IL QATAR: "VOGLIONO METTERCI SOTTO TUTELA". Mettere «sotto tutela lo Stato del Qatar è l’obiettivo evidente della decisione saudita, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, presa in coordinamento con l'Egitto,» di rompere i rapporti diplomatici con Doha. Lo sostiene il ministero degli Esteri del Qatar, in un comunicato diffuso tramite l’agenzia nazionale Qna. Il comunicato esprime inoltre il «rammarico» del Qatar nel «constatare che in una fase (regionale) così pericolosa, i tre paesi (del Golfo) vedono il Qatar come la minaccia più importante».