Lieve miglioramento per il bambino ferito sabato sera in piazza San Carlo

Sono in «lieve miglioramento» le condizioni di Kevin, il bambino di sette anni ricoverato all’ospedale Regina Margherita per le ferite riportate sabato sera in piazza San Carlo. Lo si apprende da fonti sanitarie. I medici del reparto di Rianimazione proveranno in giornata a risvegliarlo.

INDAGINI PER IDENTIFICARE UN GIOVANE. Ha ottenuto un notevole riscontro l'appello del questore di Torino, Angelo Sanna, a contattare la Questura nel caso di testimonianze utili a comprendere quanto accaduto ieri sera in piazza San Carlo. Sono numerose le segnalazioni giunte agli indirizzi mail della polizia; molte anche le persone che hanno telefonato.

Erano circolate voci su due giovani che avrebbero ammesso una bravata ma gli inquirenti hanno smentito. Sentite in Questura decine di persone: gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili dell'ondata di panico che si è scatenata fra i tifosi. In particolare si cercherebbe di identificare un giovane che - come si vede in un video girato in piazza San Carlo sabato sera - rimane isolato mentre la folla scappa.