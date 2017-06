Torino: lieve miglioramento bambino ferito

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Sono in "lieve miglioramento" le condizioni di Kelvin, il bambino di sette anni ricoverato all'ospedale Regina Margherita per le ferite riportate sabato sera in piazza San Carlo. Lo si apprende da fonti sanitarie. I medici del reparto di rianimazione proveranno in giornata a risvegliarlo.