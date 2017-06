Mattarella, piano Marshall salvò Europa, oggi sia esempio

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - A 70 anni dal Piano Marshall, Sergio Mattarella ricorda che "Il sostegno fornito alle democrazie occidentali in quell'occasione suona ancora oggi come lezione valida su come l'interdipendenza tra popoli e Paesi sia la chiave di soluzione dei contrasti e delle sfide in ambito internazionale". "La generosità delle istituzioni e del popolo statunitensi, verso i quali persistono sentimenti di radicata gratitudine, permise ad un Continente in ginocchio" "di riprendersi e di divenire una delle aree prospere e di libertà e democrazia nel mondo", dice il Capo dello Stato.