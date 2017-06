Tentato incendio in sede Pd a San Fruttuoso

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Tentato incendio la scorsa notte alla sede del Pd di San Fruttuoso, in via Terralba. E' stata lanciata una bottiglia incendiaria contro la saracinesca a maglie. L'allarme è scattato alle 3 quando alcuni automobilisti hanno visto del fumo davanti al circolo ed hanno avvertito i vigili del fuoco. Il principio di incendio ha creato lievi danni. Sul posto anche i carabinieri. Nel maggio del 2016 la stessa sede fu oggetto di un'altra azione vandalica: sull'ingresso vennero tracciate svastiche e croci celtiche. "Il circolo di via Terralba è il più attivo dei quattro della Valbisagno - spiega Massimo Ferrante, iscritto Pd e presidente del locale Municipio della Bassa Valbisagno - forse è stato preso di mira per questo, ma di certo non ci lasceremo intimidire". Nei giorni scorsi un attentato incendiario dalle modalità analoghe è stato compiuto contro un punto elettorale della Lega Nord Liguria in via Fieschi, nel centro di Genova. (ANSA).